Проект электромобиля е-Neva заморозили

Военный концерн «Алмаз-Антей» заморозил проект электрического кроссовера е-Neva, сообщил заместитель генерального директора концерна и генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Первым о заморозке проекта написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Разработка не получила финансирования, а в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия.

То, что работы приостановлены, подтвердил Autonews.ru заместитель генерального директора концерна, отметив, что команда теперь занимается производством грузовиков БАЗ.

«В настоящее время коллектив компании работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера. Ранее здесь осуществлялась сборка грузового транспорта ушедших с российского рынка западных брендов Scania и MAN», — сказал Подвязников.

Электромобиль Е-Neva был представлен в 2021 году. Его разработкой занимался Обуховский завод Санкт-Петербурга, а за дизайн отвечал местный политех. Точные технические характеристики прототипа не назывались.

БАЗ — грузовые автомобили с колесной формулой 6х6 в двух исполнениях — самосвал грузоподъемностью 22 тонны и седельный тягач.