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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Iskra успешно прошла испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Новый автомобиль АвтоВАЗа Lada Iskra успешно прошел комплекс заводских и сертификационных испытаний, доказав надежность конструкции, сообщила пресс-служба компании.

Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов Lada Iskra в различных модификациях. Автомобиль ездил по реальным дорогам страны: от идеального асфальта до разбитых проселков, а также в горных и северных регионах, отметил АвтоВАЗ.

«В ходе доводки конструкции Lada Iskra инженеры добились высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи», — говорится в сообщении.

Lada Iskra на испытаниях
Фото: © АвтоВАЗ

Автомобиль и его отдельные системы пережили 84 краш-теста. По данным завода, Lada Iskra значительно превосходит национальные требования безопасности. В ударных испытаниях по независимым программам модель показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.

Iskra разработана на локализованной платформе и призвана занять рыночную нишу между семействами Granta и Vesta. Lada Iskra будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль получит 1,6-литровые двигатели, которые будут агрегатироваться с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Запуск производства запланирован на 19 апреля 2025 года.

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