Украина атаковала нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином», — написал в своем телеграм-канале Кондратьев.

Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы, уточнил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 121 человек и 39 единиц техники.