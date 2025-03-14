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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украина атаковала нефтекомплекс в Туапсе

Источник:
Sibnet.ru
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Украина атаковала нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином», — написал в своем телеграм-канале Кондратьев.

Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы, уточнил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 121 человек и 39 единиц техники.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Происшествия #Конфликты
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