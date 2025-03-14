Трамп счел многообещающим заявление Путина о перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова российского лидера Владимира Путина о перемирии на Украине были многообещающими, но не были полными.

Ранее Путин согласился с предложением прекратить боевые действия на Украине, но только если это приведет к долгосрочному миру. По его словам, нюансы должны быть обсуждены с американской стороной, в том числе с Трампом.

«Он сделал многообещающее заявление, но оно не было полным», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что хотел бы видеть прекращение огня Россией. «Теперь мы посмотрим, будет ли Россия участвовать в перемирии. Если не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира», — сказал Трамп.

В среду, 11 марта Украина на переговорах в Саудовской Аравии приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня.