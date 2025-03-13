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WhatsApp превратит сообщения в цепочки

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию для пользователей Android — цепочки сообщений. Ее описание появилось в бета-версии WhatsApp с номером 2.25.7.7 для Android.

Функция призвана упростить отслеживание ответов на конкретные сообщения в чатах, делая переписку более организованной и понятной. Все ответы на определенное сообщение будут собираться в отдельную ветку по аналогии с форумами.

Это позволит увидеть все цитирования и ответы, связанные с исходным сообщением, упрощая поиск нужной информации и навигацию в длинных и запутанных беседах, пишет портал WABetaInfo.

Цепочки сообщений будут работать в личных чатах, групповых чатах, сообществах и каналах. Пользователи смогут нажать на любое цитируемое сообщение, чтобы увидеть все ответы в этой ветке.

Пока новая функция находится на стадии разработки, после которой начнется тестирование. Сроки ее внедрения в WhatsApp для Android остаются неизвестными.

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