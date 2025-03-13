Кремль оценил идею временного перемирия с Украиной

Объявление 30-дневного режима прекращения огня в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил помощник президента России Юрий Ушаков

«Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1», комментируя предложение Киева.

Помощник президента подчеркнул, что основная цель Москвы — долгосрочный мир, учитывающий законные интересы России, а временное перемирие является имитацией мирных действий.

Ранее стало известно, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине. Идею с 30-дневным перемирием выдвинул официальный Киев, она получила поддержку США.