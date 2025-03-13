Советский домен интернета отключат после 2030 года

Выделенная под сайты из СССР доменная зона «.su» будет отключена после 2030 года, соответствующее уведомление распространила организация ICANN, которая занимается управлением системой доменных имен.

Сейчас доменная зона «.su» управляется Российским научно-исследовательским институтом развития общественных сетей. Согласно политике ICANN, когда страна или территория исключается из стандарта ISO 3166-1, то ее доменная зона.

Однако перед этим предоставляется переходный период, который по умолчанию составляет пять лет. При необходимости его могут продлить по запросу. СССР нет в стандарте ISO 3166-1 с 1992 года.

Но в случае с доменной зоной «.su» планы отключения были утверждены только в 2023 году. Пока неясно, будет ли Россия продлевать переходный период. По состоянию на 2024 год в зоне «.su» насчитывает 100 тысяч доменных имен, также остается доступной регистрация.