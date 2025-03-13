НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Советский домен интернета отключат после 2030 года

Источник:
Sibnet.ru
251 0

Выделенная под сайты из СССР доменная зона «.su» будет отключена после 2030 года, соответствующее уведомление распространила организация ICANN, которая занимается управлением системой доменных имен.

Сейчас доменная зона «.su» управляется Российским научно-исследовательским институтом развития общественных сетей. Согласно политике ICANN, когда страна или территория исключается из стандарта ISO 3166-1, то ее доменная зона.

Однако перед этим предоставляется переходный период, который по умолчанию составляет пять лет. При необходимости его могут продлить по запросу. СССР нет в стандарте ISO 3166-1 с 1992 года.

Но в случае с доменной зоной «.su» планы отключения были утверждены только в 2023 году. Пока неясно, будет ли Россия продлевать переходный период. По состоянию на 2024 год в зоне «.su» насчитывает 100 тысяч доменных имен, также остается доступной регистрация.

Еще по теме
OpenAI представила нейросеть‑писателя
Ростелеком предложил бесплатный тест-драйв своих услуг
Компания Nokia запустила на Луне мобильную связь
«Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
44913
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
53140
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
62755
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
62774
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
75347
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
46155
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
75926
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
71702
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2032011
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
96965
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

senik

Дискриминация по географическому признаку. Позор Матвиенко.

Н. Рожнов 1983

В таком случае, для чего нужен ЕГЭ? Ведь суть этого экзамена в том, чтобы дать возможность талантливым...

Danilon

Даёшь крепостное право ! А что ? Прикрепление бесправной массы людей к земле - это одна из наших скреп....

HAAN27

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко родилась в Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР)...