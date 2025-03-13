Песков объяснил появление Путина в военной форме

Президент России Владимир Путин посчитал нужным надеть военную форму в ходе посещения штаба в Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос: чем объясняется появление Путина в камуфляже? «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — приводит ТАСС ответ Песков.

Пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли Путин носить погоны, напомнив: «Вы знаете, он полковник».

Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой войск Фото: © пресс-служба Кремля

Путин в среду, 12 марта посетил один из командных пунктов управления Курской группировкой Вооруженных сил России. Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить остатки сил ВСУ в регионе.

Ранее стало известно, что российские войска освободили город Сунжу в Курской области, который находился под контролем украинских сил с августа 2024 года.