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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков объяснил появление Путина в военной форме

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин посчитал нужным надеть военную форму в ходе посещения штаба в Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос: чем объясняется появление Путина в камуфляже? «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — приводит ТАСС ответ Песков.

Пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли Путин носить погоны, напомнив: «Вы знаете, он полковник».

Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой войск
Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой войск
Фото: © пресс-служба Кремля

Путин в среду, 12 марта посетил один из командных пунктов управления Курской группировкой Вооруженных сил России. Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить остатки сил ВСУ в регионе. 

Ранее стало известно, что российские войска освободили город Сунжу в Курской области, который находился под контролем украинских сил с августа 2024 года.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Военная политика
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