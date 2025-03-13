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Минпромторг опроверг разработку закона о ТО машины перед продажей

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг не разрабатывает законопроект об обязательном техосмотре подержанного автомобиля перед продажей, сообщило ведомство. О подобной инициативе заявляла гендиректор автодилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

В законопроекте должно быть закреплено следующее: если автомобиль приобретается у дилера, то сам же дилер должен перед продажей проводить проверку и выдавать диагностическую карту, рассказывала Виноградова «Газете.Ru».

Если машина покупается у обычного гражданина (физлица) или у юридического лица, не являющегося дилером, то необходимо обратиться за техпроверкой автомобиля на аккредитованную станцию осмотра, которая будет обладать необходимым инструментарием и штатом экспертов для полной и детальной диагностики.

«Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали», — сообщила Autonews.ru пресс-служба министерства в ответ на запрос.

Обязательный техосмотр отменили в России в 2021 году. автолюбители должны проходить его только перед постановки легкового автомобиля на учет, если ему больше четырех лет.

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