Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, ранее вылетел из Катара. Согласно данным Flightradar, по состоянию на 11.50 по московскому времени самолет находился в небе над Псковской областью.

Полет проходит на фоне сообщений американских СМИ о возможной поездке Уиткоффа в Россию, однако официальная информация о визите американского дипломата отсутствует.

В случае подтверждения информации это станет вторым визитом спецпосланника Трампа в Москву. 11 февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля.