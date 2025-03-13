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Китай запустит космическую солнечную электростанцию

Источник:
Sibnet.ru
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Китай займется созданием гигантской солнечной электростанции в космосе. Проект обещает практически неисчерпаемый источник энергии, однако требует разработки сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил главный конструктор ракет «Чанчжэн» Лонг Лехао.

«Это часть широкой космической программы страны. По масштабу проект сравним с плотиной Три ущелья, только в космосе», — цитирует китайского разработчика сайт South China Morning Post.

Космическая солнечная электростанция будет использовать систему зеркал для сбора солнечной энергии и передачи ее на Землю в виде микроволнового излучения. Этот метод позволяет избежать потерь энергии, связанных с погодой и временем суток.

Солнечная энергия в космосе значительно интенсивнее, чем на Земле. При этом такая станция сможет работать круглый год без ограничений. По оценке Лехао, собранная за год энергия будет равна общему количеству нефти, добываемой на планете за аналогичный период.

Для вывода гигантской солнечной батареи в космос Китай разрабатывает сверхтяжелую многоразовую ракету Long March 9. По плану, одноразовую версию данной ракеты введут в эксплуатацию к 2030 году.

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