Банки предложили новый механизм заморозки денег на счетах

Национальный совет финансового рынка предложил Центробанку дать кредитным организациям возможность замораживать деньги на счету получателя при подозрении на мошеннический перевод, следует из обнародованного письма организации.

Средства на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, а более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, средства будут возвращены отправителю, пишет РБК со ссылкой на документ.

В случае одобрения поправок банки смогут автоматически заблокировать всю сумму на счете на двое суток при получении заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия.

Сейчас возможность блокировать средства имеют только банки отправителей средств. Они могут приостанавливать переводы на два дня, если появляется подозрение, что операции совершаются под влиянием мошенников.

При этом по Гражданскому кодексу любой платеж может исполняться в течение трех дней, поэтому блокировка средств даже на 48 часов не нарушает действующее законодательство, отметили разработчики предложения.