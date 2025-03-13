Российские войска вернули под свой контроль город Суджу и два поселка в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — сказано в сообщении.

Бойцы «Севера» нанесли поражение семи украинским бригадам и штурмовому полку в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины и Суджи, а также отбили одну контратаку, добавили в российском военном ведомстве.

Украинские войска удерживали контроль над Суджей с августа 2024 года, когда прорвали российскую границу в Курской области.

Ранее президент России Владимир Путин приказал в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области.