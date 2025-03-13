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Установлен рекорд продолжительности жизни с искусственным сердцем

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственное сердце BiVACOR
Искусственное сердце BiVACOR
Фото: BiVACOR

Австралиец с тяжелой сердечной недостаточностью более ста дней прожил с полностью искусственным сердцем BiVACOR, что стало мировым рекордом. Впоследствии пациенту успешно трансплантировали донорский орган, сообщила пресс-служба больницы Святого Винсента в Сиднее.

BiVACOR — первый в мире имплантируемый роторный насос крови, полностью заменяющий человеческое сердце. Устройство использует магнитную левитацию для имитации естественного кровотока, пишет издание The Guardian.

Имплантат предназначен для пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности. По данным правительства Австралии, ежегодно более 23 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом донорские органы получают лишь 6 тысяч пациентов.

40-летний житель Нового Южного Уэльса стал первым реципиентом BiVACOR в Австралии. Операция проводилась в сиднейской больнице Святого Винсента под руководством хирурга Пола Янса. Пациент был выписан в феврале с имплантатом, успешная трансплантация прошла в марте.

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