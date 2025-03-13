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Центробанк раскрыл условия легальной торговли криптовалютой

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк впервые установил критерии «особо квалифицированных» инвесторов, которые получат право торговать криптовалютами в экспериментальном правовом режиме, сообщила пресс-служба регулятор.

Это будут состоятельные граждане, разместившие в ценные бумаги и депозиты более 100 миллионов рублей или получившие доход за прошлый год более 50 миллионов рублей, указано в сообщении.

Также к эксперименту допустят компании, которые имеют статус квалифицированных инвесторов. При этом Центробанк установит для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюты, специальные правила с учетом рисков.

Банк России не считает криптовалюту платежным средством и предлагает запретить расчеты между резидентами за криптовалюту вне экспериментального режима, а также ввести ответственность за нарушение этого запрета.

По оценке экспертов, в 2024 году количество клиентов брокерских компаний с активами свыше 100 миллионов рублей составляло около 10 тысяч человек. Порядка 10% из них имеют активы свыше 1 миллиарда рублей.

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