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Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Источник:
Sibnet.ru
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Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11% в годовом выражении по сравнению с 10,07% неделей ранее, говорится в докладе Министерства экономического развития РФ.

По данным ведомства, цены на продовольствие за неделю выросли на 0,18%, на фрукты и овощи снизились на 0,5%. В целом продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, подорожали на 0,24%. 

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Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,04%, услуги — на 0,09%, говорится в докладе министерства. 

По данным Росстата, за период с 4 по 10 марта выросли цены на картофель — на 2,7%, помидоры — на 2,4%, бананы — на 1,6%, капусту белокочанную — на 1,5%, свеклу столовую — на 1,2%.

При этом Росстат отметил снижение цен на огурцы — на 8,6%, яйца куриные — на 1,1%, рис — на 0,5%, мясо кур — на 0,2% и баранину — на 0,1%.

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