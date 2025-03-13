Британия заинтересована в срыве нормализации отношений России и США, а также переговоров по Украине, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, сказал Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине», — заявил помощник президента.

По словам Патрушева, военные угрозы будут возрастать. «Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса», — отметил он.