НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патрушев назвал страну, мешающую переговорам России и США

Источник:
«Национальная оборона»
969 6
Помощник президента России Николай Патрушев
Помощник президента России Николай Патрушев
Фото: © пресс-служба Кремля

Британия заинтересована в срыве нормализации отношений России и США, а также переговоров по Украине, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, сказал Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине», — заявил помощник президента.

По словам Патрушева, военные угрозы будут возрастать. «Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса», — отметил он.

Что случится с Лондоном после ядерного удара
Еще по теме
Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией
Зеленский указал на главную «красную линию» для Украины
Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Android после первого включения активирует слежку
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
30
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
28
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
25
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
22
Украина согласилась на прекращение огня