Бобр впервые покусал человека в Красноярском крае

Жительница Лесосибирска решила помочь бобру, а тот укусил ее — это первый подобный случай на территории региона, сообщил Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Девушка заметила бобра, который лежал на трассе вблизи города и решила перенести грызуна в безопасное место. Но животное не оценило заботу и укусило спасительницу за руку.

Пострадавшая обратилась к медикам, и неблагоприятных последствий удалось избежать.

«Наши специалисты отмечают, что за годы ведения статистики, они не сталкивались с регистрацией такого явления, как агрессия этого зверька», — говорится в посте красноярского Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Любое дикое животное может быть переносчиком различных опасных инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью, напомнило ведомство.