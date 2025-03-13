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Бобр впервые покусал человека в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Лесосибирска решила помочь бобру, а тот укусил ее — это первый подобный случай на территории региона, сообщил Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Девушка заметила бобра, который лежал на трассе вблизи города и решила перенести грызуна в безопасное место. Но животное не оценило заботу и укусило спасительницу за руку.

Пострадавшая обратилась к медикам, и неблагоприятных последствий удалось избежать.

«Наши специалисты отмечают, что за годы ведения статистики, они не сталкивались с регистрацией такого явления, как агрессия этого зверька», — говорится в посте красноярского Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Любое дикое животное может быть переносчиком различных опасных инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью, напомнило ведомство.

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