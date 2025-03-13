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Туалетная бумага Zewa сменит название

Источник:
Sibnet.ru
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Туалетная бумага Zewa
Фото: © Sibnet.ru

Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки Zewa сменили название на Zemma, сообщил производитель продукта, компания «ЭвоКом».

С марта 2025 года на упаковках представленных в магазинах товаров появится анонс нового бренда, а под названием Zemma продукцию начнут выпускать летом 2026 года, цитирует РБК сообщение пресс-службы компании.

При выборе нового названия «ЭвоКом» провела несколько раундов разработки вариантов и тестов с потребителями. По оценкам компании, именно Zemma отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения».

До начала специальной военной операции на Украине производством и продажей товаров Zewa, а также Libresse, Tork и TENA в России занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе и продаже бизнеса в стране.

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Экономика #Торговля
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