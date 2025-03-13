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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский откажется признавать утрату территорий Украины

Источник:
РБК
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной «красной линией» на переговорах об урегулировании конфликта станет признание утраты территорий.

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Это самая главная "красная линия"», — цитирует РБК Зеленского.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде. «Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — отметил он.

Москва называет признание Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями одним из условий мирного урегулирования на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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