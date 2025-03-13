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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Боевые действия на Украине представляют собой войну Североатлантического альянса (НАТО) против России, признал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Президент США напомнил, что в ходе его первого срока пребывания у власти члены НАТО под его давлением стали существенно увеличивать военные расходы. Но эти средства ушли на Украину, добавил он.

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — приводит ТАСС заявление Трампа, сделанное им на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Москва неоднократно указывала на то, что коллективный Запад развязал против России необъявленную войну на Украине.

Трамп заявил о намерении добиваться того, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП.

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Политика #Мир #Военная политика
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GammiPluh

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senik

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Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....