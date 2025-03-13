Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

Боевые действия на Украине представляют собой войну Североатлантического
альянса (НАТО) против России, признал президент Соединенных Штатов Дональд
Трамп.
Президент США напомнил, что в ходе его первого срока
пребывания у власти члены НАТО под его давлением стали существенно увеличивать
военные расходы. Но эти средства ушли на Украину, добавил он.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО
стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту
ужасную войну», — приводит ТАСС заявление Трампа, сделанное им на встрече с
премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Москва неоднократно указывала на то, что коллективный Запад
развязал против России необъявленную войну на Украине.
Трамп заявил о намерении добиваться того, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5%
своих ВВП.