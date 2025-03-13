Боевые действия на Украине представляют собой войну Североатлантического альянса (НАТО) против России, признал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Президент США напомнил, что в ходе его первого срока пребывания у власти члены НАТО под его давлением стали существенно увеличивать военные расходы. Но эти средства ушли на Украину, добавил он.

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — приводит ТАСС заявление Трампа, сделанное им на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Москва неоднократно указывала на то, что коллективный Запад развязал против России необъявленную войну на Украине.

Трамп заявил о намерении добиваться того, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП.