Зеленский отказался признать утраченные территории российскими

Украина на возможных переговорах с Москвой откажется признавать утраченные территории российскими, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Новини Live».

Такую позицию Зеленский озвучил по итогам встречи делегаций США и Украины, которая состоялась накануне в Саудовской Аравии. Переговоры продолжались более восьми часов.

При этом Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в ответ заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. США также возобновит обмен разведывательной информацией.

На встрече в Саудовской Аравии США и Украина также договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов. Сделка согласована на уровне министерств финансов.