Обновление Windows заставило принтеры печатать абракадабру

Установка январского пакета обновлений KB5050092 для операционной системы Windows приводит к необычной ошибке — принтеры начинают печатать произвольный текст, сообщила компания Microsoft в своем официальном блоге.

«Вы можете заметить, что принтер неожиданно начинает печатать произвольный текст или данные, включая сетевые команды и необычные символы», — говорится в сообщении корпорации.

Проблема затрагивает Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2 и 23H2, а также двухрежимные принтеры, подключенные к ПК через USB, которые поддерживают протоколы USB Print и IPP Over USB.

Столкнувшиеся с этой проблемой владельцы USB-принтеров чаще всего получают произвольно напечатанный текст, начинающийся с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следует другой текст, связанный с протоколом Internet Printing Protocol.

Microsoft уже отозвала проблемный пакет обновлений с помощью инструмента Known Issue Rollback, который интегрирован в актуальные версии Windows и предназначен для возврата системы к состоянию до установки проблемного обновления.