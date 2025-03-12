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Обновление Windows заставило принтеры печатать абракадабру

Источник:
Sibnet.ru
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Установка январского пакета обновлений KB5050092 для операционной системы Windows приводит к необычной ошибке — принтеры начинают печатать произвольный текст, сообщила компания Microsoft в своем официальном блоге.

«Вы можете заметить, что принтер неожиданно начинает печатать произвольный текст или данные, включая сетевые команды и необычные символы», — говорится в сообщении корпорации.

Проблема затрагивает Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2 и 23H2, а также двухрежимные принтеры, подключенные к ПК через USB, которые поддерживают протоколы USB Print и IPP Over USB.

Столкнувшиеся с этой проблемой владельцы USB-принтеров чаще всего получают произвольно напечатанный текст, начинающийся с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следует другой текст, связанный с протоколом Internet Printing Protocol.

Microsoft уже отозвала проблемный пакет обновлений с помощью инструмента Known Issue Rollback, который интегрирован в актуальные версии Windows и предназначен для возврата системы к состоянию до установки проблемного обновления.

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Топ комментариев

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..