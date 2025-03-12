Оранжевая полярная сова рассорила ученых. ФОТО

Фотографии удивительной полярной совы с ярко-оранжевым оперением рассорили ученых-орнитологов. Исследователи не могут понять, как птица приобрела столь уникальную расцветку.

Оранжевую сову сфотографировали очевидцы в районе озера Гурон в штате Мичиган, снимки попали в соцсети и сразу стали сенсацией. Так, директор Института по исследованию сов Денвер Холт заявил изданию The New York Times, что учеными подобная окраска ранее не фиксировалась.

Биолог из Университета штата Мичиган Кевин Макгроу отметил, что сова могла окраситься в оранжевый цвет в результате генетической мутации. Орнитолог из Обернского университета Джеффри Хилл посчитал более вероятным объяснением контакт с искусственным красителем.

Удивительная оранжевая сова Фото: © Julie Maggert

Еще одну гипотезу выдвинул Скотт Вайденсоул, один из активистов проекта SNOWstorm по изучению полярных сов. По его мнению, в оранжевом оттенке может быть виновата противообледенительная жидкость, применяемая для обработки самолетов.

В свою очередь, критики версии с искусственным красителем отметили, что оранжевые перья распределены по голове, крыльям и спине птицы слишком равномерно, чтобы это могло быть результатом случайного соприкосновения с каким-либо веществом.

Департамент природных ресурсов Мичигана уточнил, что отлавливать оранжевую сову не планируется, поэтому тайна удивительной окраски птицы может остаться неразгаданной.