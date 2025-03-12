Южнокорейский производитель возобновил продажи авто в России

Продажа автомобилей бренда KGM из Южной Кореи, который ранее назывался SsangYong, возобновилась в России, сообщила пресс-служба компании «РЭКС-Моторс», выступающей официальным дистрибьютором марки.

Автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры, которые расположены в ключевых регионах страны, отмечается в сообщении. В линейке KGM представлены три кроссовера и один внедорожник — Tivoli, Korando, Torres, Rexton, Actyon.

Стоимость самого бюджетного авто Tivoli — от 3,6 миллиона рублей. Самый дорогой рамный внедорожник KGM Rexton стоит от 6,8 миллиона рублей. Модели Korando и Torres можно приобрести за 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.

Осенью 2025 года компания KGM намерена локализовать сборку в России на калининградском предприятии «Автотор».