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Южнокорейский производитель возобновил продажи авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Tivoli
Фото: Alexander-93 / CC BY-SA 4.0

Продажа автомобилей бренда KGM из Южной Кореи, который ранее назывался SsangYong, возобновилась в России, сообщила пресс-служба компании «РЭКС-Моторс», выступающей официальным дистрибьютором марки.

Автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры, которые расположены в ключевых регионах страны, отмечается в сообщении. В линейке KGM представлены три кроссовера и один внедорожник — Tivoli, Korando, Torres, Rexton, Actyon.

Стоимость самого бюджетного авто Tivoli — от 3,6 миллиона рублей. Самый дорогой рамный внедорожник KGM Rexton стоит от 6,8 миллиона рублей. Модели Korando и Torres можно приобрести за 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.

Осенью 2025 года компания KGM намерена локализовать сборку в России на калининградском предприятии «Автотор».

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GammiPluh

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corrector

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corrector

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