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Китай создал магнитоплазменный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые успешно испытали мощный магнитоплазменный двигатель, который в перспективе будет использоваться для космических полетов, сообщила пресс-служба Института аэрокосмической тяги Сианя

Двигатель работает по принципу плазменной тяги. Сначала он превращает топливо в плазму с помощью нагрева и дальнейшей ионизации, а затем разгоняет ее с помощью электромагнитного поля, создавая мощный поток частиц.

Для создания двигателя использовалась 3D-печать и высокотемпературные сверхпроводящие магниты. На испытаниях двигатель достиг мощности более 100 кВт, что значительно выше, чем у большинства современных аналогов.

Разработчики уверены, что магнитоплазменный двигатель будет использоваться в будущих космических миссиях, нацеленных на исследование глубокого космоса. Кроме этого, ракеты с таким двигателем смогут эффективно перевозить грузы между планетами.

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Наука #Космос
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