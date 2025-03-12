OpenAI представила нейросеть‑писателя

Компания OpenAI представила нейросеть, способную профессионально писать художественные книги. Возможности ИИ продемонстрировал гендиректор компании Сэм Альтман, опубликовавший отрывок сгенерированного произведения на своей странице в соцсети Х.

«Я не ожидал такого от машины. Это свидетельствует о серьезном прогрессе в области ИИ-генерации текстов», — написал Альтман, подчеркнув высокое качество текста и точную передачу заданного настроения и стиля.

По словам Альтмана, особенно хорошо нейросети удаются рассказы в жанре фантастики и метаповествования. При этом он стал уточнять сроки выхода перспективной модели в открытый доступ.

Ранее ИИ-модели часто критиковали за недостаток оригинальности и художественной выразительности в литературных текстах. Новая разработка OpenAI может изменить это впечатление и приблизить технологию к созданию профессиональной литературы.