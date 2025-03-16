Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу

Люди при сборе валежника в лесу должны понимать, какое дерево таковым является, предупредил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей», — рассказал «Прайм» Безделин.

В Лесном кодексе РФ прописано, что валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и /или образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломом и снеговалом, пояснил эксперт.

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Найти подходящий валежник можно по признакам естественного «умирания» дерева — это опавшие листья и хвоя, изменение цвета древесины, прекращение движения сока по стволу.

Дерево должно лежать на земле, не имея никаких признаков спиливания или срубания. При этом Валежником не является дерево, поваленное ветром или снегом, отметил Безделин.