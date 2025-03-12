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Археологи обнаружили древний подземный город

Источник:
Sibnet.ru
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Подземный город в Иране
Подземный город в Иране
Фото: © Islamic Republic News Agency

Археологи обнаружили в Иране древний подземный город с удивительной системой водоснабжения и садами. Местные жители укрывались здесь от жары и набегов, сообщил губернатор города Абархук Хоссейн Хатами, на территории которого было сделано открытие.

«Пространства между каменными грядками превращали в сады, а под ними проложили дорожки», — описал результаты раскопок Хатами в интервью Исламскому республиканскому информационному агентству.

Ученые выяснили, что система скрытых акведуков обеспечивала город водой. Такие каналы также гарантировали прохладу в жаркое время года. Подземные тоннели соединялись с домами на поверхности через лестницы.

Система тоннелей и залов раскинулась на площади около 600 квадратных метров. Исследователи считают, что в древности она была больше, однако впоследствии многие подземные помещения были засыпаны.

По предположениям археологов, подземный город был создан местным племенем каджар в X веке нашей эры. Местные жители использовали его в качестве убежища во время набегов, а также пережидали под землей периоды экстремальной жары.

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