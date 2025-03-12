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Лавров пообещал не идти на опасные компромиссы по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия знает, как в контексте урегулирования украинского конфликта избежать компромисса, который может поставить под угрозу людские судьбы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Глава МИД России назвал заблуждениями любые подозрения, будто Россия ведет нечестную, двойную игру. «Наша совесть прозрачна и чиста не потому, что мы редко ею пользуемся, а потому, что мы много раз обжигались», — отметил Лавров.

По его словам, применительно к урегулированию украинского кризиса «речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории».

Украина ранее приняла предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что эта договоренность в ближайшая время будет обсуждена с Россией.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....