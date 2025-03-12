Лавров пообещал не идти на опасные компромиссы по Украине

Россия знает, как в контексте урегулирования украинского конфликта избежать компромисса, который может поставить под угрозу людские судьбы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Глава МИД России назвал заблуждениями любые подозрения, будто Россия ведет нечестную, двойную игру. «Наша совесть прозрачна и чиста не потому, что мы редко ею пользуемся, а потому, что мы много раз обжигались», — отметил Лавров.

По его словам, применительно к урегулированию украинского кризиса «речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории».

Украина ранее приняла предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что эта договоренность в ближайшая время будет обсуждена с Россией.