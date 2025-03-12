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Глава УАЗа высказался о судьбе «Буханки»

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль-старожил «Буханка» останется на конвейере, пока на него есть спрос, сообщил директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин.

«На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин в интервью «Известиям».

Директор описал «Буханку» как уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец.

«В умелых руках он и труженик, и воин, и строитель, и врач», — добавил Спирин.

УАЗ «Буханку» (сейчас это семейство называется СГР) выпускают с 1965 года. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что эти внедорожники опасны и их необходимо убрать с дорог общего пользования.

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