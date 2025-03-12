Ростелеком предложил бесплатный тест-драйв своих услуг

Ростелеком запустил новую линейку тарифов под название «Тест-драйв». Пользователи в течение месяца могут опробовать все цифровые услуги бесплатно, сообщила пресс-служба оператора.

В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink. Акция действует до 15 мая 2025 года, отмечается в сообщении.

«При подключении нового тарифа от Ростелекома можно целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение», — уточнил директор компании по продуктам и тарифам массового сегмента Алексей Демяненко.

По его словам, предложение не ограничивает абонентов ни в скорости, ни в качестве сервисов. Так, в большинстве тарифов «Тест-драйв» доступно подключение со скоростью 500 Мбит/с. Экономия для абонентов может составить от 650 до 1700 рублей.