НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком предложил бесплатный тест-драйв своих услуг

Источник:
Sibnet.ru
401 0

Ростелеком запустил новую линейку тарифов под название «Тест-драйв». Пользователи в течение месяца могут опробовать все цифровые услуги бесплатно, сообщила пресс-служба оператора.

В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink. Акция действует до 15 мая 2025 года, отмечается в сообщении.

«При подключении нового тарифа от Ростелекома можно целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение», — уточнил директор компании по продуктам и тарифам массового сегмента Алексей Демяненко.

По его словам, предложение не ограничивает абонентов ни в скорости, ни в качестве сервисов. Так, в большинстве тарифов «Тест-драйв» доступно подключение со скоростью 500 Мбит/с. Экономия для абонентов может составить от 650 до 1700 рублей.

Еще по теме
Новая нация станет доступна игрокам «Мира танков»
Раскрыты подробности нового режима боя «Мира танков»
Архив Telegram: что это такое и как настроить
T2 введет новые условия тарификации в Белоруссии
смотреть все
Новости #Интернет #Мобильная связь #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Архив Telegram
ТЕМА ДНЯ
Архив Telegram: что это такое и как настроить
Что такое архив в Telegram, где его найти и как правильно настроить, чтобы упорядочить неактуальные в данный момент чаты и каналы?
Подсветка клавиатуры
#Оборудование
Как включить подсветку клавиатуры на ноутбуках
Производители игровых моделей и ноутбуков используют разные сочетания клавиш для управления подсветкой клавиатуры, поэтому важно знать нюансы
 Роутер Ростелекома
#Оборудование
Как заменить сломавшееся оборудование Ростелекома бесплатно
Если устройство погрызла собака или на него пролит кофе, поможет услуга Ростелекома «Гарантия плюс», расширяющая список гарантийных случаев
 Программа тестирования операционной системы «Аврора»
#Мобильная связь
Ростелеком раздал смартфоны и планшеты с «Авророй»
Что представляет собой «Аврора», чем она уникальна и как бета-тестеры помогают разработчикам российской операционной системы?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
27 февраля
Архив Telegram: что это такое и как настроить
25 февраля
Как включить подсветку клавиатуры на ноутбуках
18 февраля
Как заменить сломавшееся оборудование Ростелекома бесплатно
12 февраля
Ростелеком раздал смартфоны и планшеты с «Авророй»
 Смотреть все