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Россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне подали на портале «Госуслуг» 5 миллионов заявлений на самозапрет на кредиты, сообщило Минцифры РФ.

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на "Госуслугах" 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года», — говорится в сообщении министерства.

Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично, добавили в министерстве. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет, отметили в Минцифры.

«Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам», — добавили в Минцифры.

Как снять самозапрет на кредиты

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