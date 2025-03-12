НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Американский телескоп увидит рождение Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
347 0

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx. С помощью новейшего телескопа ученые намерены исследовать процесс возникновения Вселенной в первые мгновения ее жизни, сообщило NASA.

Запуск ракеты со спутником осуществили с базы Ванденберг в Калифорнии. В течение часа после пуска космический аппарат вышел на заданную солнечно-синхронную орбиту высотой 650 километров. Планируется, что миссия продлится 2,5 года.

Космическая обсерватория SPHEREx
Космическая обсерватория SPHEREx
Фото: © NASA

После развертывания на орбите телескоп стоимостью почти в полмиллиарда долларов приступит к изучению так называемого инфляционного момента — первых мгновений после Большого взрыва, когда Вселенная претерпела практически моментальное экспоненциальное расширение.

Телескоп сможет разглядеть галактики, излучение которых добиралось до нас миллиарды лет. Его аппаратура позволяет заглянуть в очень древнее прошлое Вселенной, практически сразу после ее зарождения.

SPHEREx будет собирать данные в оптическом и инфракрасном свете. Установленный на борту обсерватории спектрофотометр будет использован для создания подробной трехмерной карты Вселенной в 102 инфракрасных диапазонах.

Тема: Человек и космос
Миссия по добыче ресурсов с астероидов провалилась
Представлен термоядерный двигатель для полета на Марс
Астрономы увидели в космосе множество загадочных «призраков»
Маск назвал сроки отправки беспилотных кораблей на Марс
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров пообещал не идти на опасные компромиссы по Украине
Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского «на место»
Глава УАЗа высказался о судьбе «Буханки»
Китай создал магнитоплазменный двигатель
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
30
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
25
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
21
Украина согласилась на прекращение огня