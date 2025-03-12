Американский телескоп увидит рождение Вселенной

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx. С помощью новейшего телескопа ученые намерены исследовать процесс возникновения Вселенной в первые мгновения ее жизни, сообщило NASA.

Запуск ракеты со спутником осуществили с базы Ванденберг в Калифорнии. В течение часа после пуска космический аппарат вышел на заданную солнечно-синхронную орбиту высотой 650 километров. Планируется, что миссия продлится 2,5 года.

Космическая обсерватория SPHEREx Фото: © NASA

После развертывания на орбите телескоп стоимостью почти в полмиллиарда долларов приступит к изучению так называемого инфляционного момента — первых мгновений после Большого взрыва, когда Вселенная претерпела практически моментальное экспоненциальное расширение.

Телескоп сможет разглядеть галактики, излучение которых добиралось до нас миллиарды лет. Его аппаратура позволяет заглянуть в очень древнее прошлое Вселенной, практически сразу после ее зарождения.

SPHEREx будет собирать данные в оптическом и инфракрасном свете. Установленный на борту обсерватории спектрофотометр будет использован для создания подробной трехмерной карты Вселенной в 102 инфракрасных диапазонах.