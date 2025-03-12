Джеймс Бонд останется мужчиной‑британцем

Следующий актер, который сыграет Джеймса Бонда, будет мужчиной-британцем для сохранения духа франшизы, следует из обнародованных внутренних документов студии Amazon.

Amazon приобрела права на серию фильмов о Джеймсе Бонде за 770 миллионов фунтов стерлингов (85,3 миллиарда рублей). Это вызвало опасения у поклонников франшизы, которые посчитали, что известный шпион может поменять национальность и даже пол.

Однако в итоге слухи были развеяны, написало издание Daily Mail со ссылкой на служебную записку студии. В материале также отмечается, что прежние владельцы прав на франшизу Барбара Брокколи и Майкл Уилсон настаивали на сохранении образа Бонда перед продажей.

«О будущем Бонда ходило много слухов. Главное, что Amazon хочет сохранить дух Бонда, а это значит, что он будет британцем или выходцем из Содружества — и он должен быть мужчиной», — уточнил анонимный представитель студии.

Джеймс Бонд — вымышленный шпион британской спецслужбы МИ-6, главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и многочисленных фильмов. Его традиционный образ — элегантный мужчина-плейбой.