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Джеймс Бонд останется мужчиной‑британцем

Источник:
Sibnet.ru
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Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Фото: Peter Kudlacz / CC BY 2.0

Следующий актер, который сыграет Джеймса Бонда, будет мужчиной-британцем для сохранения духа франшизы, следует из обнародованных внутренних документов студии Amazon.

Amazon приобрела права на серию фильмов о Джеймсе Бонде за 770 миллионов фунтов стерлингов (85,3 миллиарда рублей). Это вызвало опасения у поклонников франшизы, которые посчитали, что известный шпион может поменять национальность и даже пол.

Однако в итоге слухи были развеяны, написало издание Daily Mail со ссылкой на служебную записку студии. В материале также отмечается, что прежние владельцы прав на франшизу Барбара Брокколи и Майкл Уилсон настаивали на сохранении образа Бонда перед продажей.

«О будущем Бонда ходило много слухов. Главное, что Amazon хочет сохранить дух Бонда, а это значит, что он будет британцем или выходцем из Содружества — и он должен быть мужчиной», — уточнил анонимный представитель студии.

Джеймс Бонд — вымышленный шпион британской спецслужбы МИ-6, главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и многочисленных фильмов. Его традиционный образ — элегантный мужчина-плейбой.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....