Российский стрелок победил на ЧЕ героя мемов Олимпиады-2024

Российский стрелок Антон Аристархов стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета в 10 метров, он победил турецкого стрелка Юсуфа Дикеча — героя мемов Олимпиады-2024.

Аристархову 27 лет, он стал чемпионом Европы в седьмой раз.

Дикечу 51 год, он прославился после трансляции Олимпийских игр. Стрелок не надевал специальные очки, позволяющие избежать бликов, и шумоподавляющие наушники. Кроме того, он непринужденно держал руку в кармане. В соцсетях восхитились его видом и стали сравнивать со спецагентами.

Чемпионат Европы проходит в Осиеке (Хорватия). Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.