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Российский стрелок победил на ЧЕ героя мемов Олимпиады-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Российский стрелок Антон Аристархов и турецкий стрелок Юсуф Дикеч на чемпионате Европы 2025 года
Фото: © кадр из трансляции «Старт»

Российский стрелок Антон Аристархов стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета в 10 метров, он победил турецкого стрелка Юсуфа Дикеча — героя мемов Олимпиады-2024.

Аристархову 27 лет, он стал чемпионом Европы в седьмой раз.

Дикечу 51 год, он прославился после трансляции Олимпийских игр. Стрелок не надевал специальные очки, позволяющие избежать бликов, и шумоподавляющие наушники. Кроме того, он непринужденно держал руку в кармане. В соцсетях восхитились его видом и стали сравнивать со спецагентами.

Чемпионат Европы проходит в Осиеке (Хорватия). Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....