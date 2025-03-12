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Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского «на место»

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп поставил президента Украины Владимира Зеленского «на место», заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — приводит РИА Новости заявление Левитт.

В Саудовской Аравии завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность», отметил советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолтц.

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