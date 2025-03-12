Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского «на место»

Президент США Дональд Трамп поставил президента Украины Владимира Зеленского «на место», заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — приводит РИА Новости заявление Левитт.

В Саудовской Аравии завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность», отметил советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолтц.