АвтоВАЗ пообещал семейный минивэн к 2027 году

АвтоВАЗ планирует в 2027 году выпустить семейный минивэн, в котором будет до семи мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак на круглом стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».

«АвтоВАЗ в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас 21 миллиард рублей», — цитирует «Прайм» Громака.

Концепт минивэна, который пока называют B-Van, показали в январе во время визита на завод президента России Владимира Путина. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил длину авто — 4,6 метра.

У автомобиля будут не приставные стульчики, а полноценные кресла заднего ряда, доступ к которым максимально комфортный, отмечал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев.

АвтоВАЗ уже производил минивэн — это была ВАЗ 2120 «Надежда». У автомобиля были шасси от «Нивы», а передние и задние фары от ВАЗ 2110. Модель выпускали с 1998 по 2006 годы.