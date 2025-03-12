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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ пообещал семейный минивэн к 2027 году

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ планирует в 2027 году выпустить семейный минивэн, в котором будет до семи мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак на круглом стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».

«АвтоВАЗ в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас 21 миллиард рублей», — цитирует «Прайм» Громака.

Концепт минивэна, который пока называют B-Van, показали в январе во время визита на завод президента России Владимира Путина. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил длину авто — 4,6 метра.

У автомобиля будут не приставные стульчики, а полноценные кресла заднего ряда, доступ к которым максимально комфортный, отмечал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев.

АвтоВАЗ уже производил минивэн — это была ВАЗ 2120 «Надежда». У автомобиля были шасси от «Нивы», а передние и задние фары от ВАЗ 2110. Модель выпускали с 1998 по 2006 годы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

scorpion2777

Весь смысл в террористической сущности укрорейха и самого наркофюрера.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....