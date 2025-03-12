Российские войска почти обошли Суджу со всех сторон

Российские войска почти обошли со всех сторон Суджу в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«В принципе мы уже почти со всех сторон "обжали" Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, у украинских сил, остающихся в Курской области, полностью нарушена логистика. «Вопрос завершения взятия Суджи и ее зачистки, наверное, это вопрос максимум ближайших десяти дней», — отметил генерал.

«В данном случае им остается только покинуть Суджу либо оказаться в полном окружении и погибнуть всем», — заключил Алаудинов.