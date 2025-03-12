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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска почти обошли Суджу со всех сторон

Источник:
«Россия-1»
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Российские войска почти обошли со всех сторон Суджу в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«В принципе мы уже почти со всех сторон "обжали" Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, у украинских сил, остающихся в Курской области, полностью нарушена логистика. «Вопрос завершения взятия Суджи и ее зачистки, наверное, это вопрос максимум ближайших десяти дней», — отметил генерал.

«В данном случае им остается только покинуть Суджу либо оказаться в полном окружении и погибнуть всем», — заключил Алаудинов.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

scorpion2777

Весь смысл в террористической сущности укрорейха и самого наркофюрера.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....