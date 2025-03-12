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Голикова назвала недопустимый вопрос на собеседовании

Источник:
Sibnet.ru
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Популярный вопрос на собеседованиях: планируют ли женщины в ближайшее время заводить детей, — недопустим, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится: а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей? К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу, это недопустимая ситуация», — цитирует ТАСС Голикову.

Вице-премьер добавила, что такие требования мешают правительству влиять на «просемейные установки».

Согласно данным Росстата, в России с 2017 года не наблюдается естественного прироста населения. Рождаемость в стране упала почти до уровня 2000 года, когда она была самой низкой в XXI веке.

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Жизнь #Общество
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