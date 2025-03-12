Сильная вспышка произошла на Солнце

Вспышка предпоследнего класса М зарегистрирована на Солнце во вторник, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«11 марта в 15.04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты», — рассказали ТАСС в ИПГ. В последний раз вспышка такой мощности (М1.7) произошла 5 марта.

В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточняется, что вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы, «а место ее формирования (вблизи края солнечного диска) исключает влияние на Землю», — говорится в сообщении.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.