Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России

Украинский президент Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования конфликта, пока Вашингтон не предоставит Киеву гарантии применения ядерного оружия по России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглом, его слова передает ТАСС.

Зеленский в начале февраля потребовал предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения безопасности, если страну не примут в НАТО. Однако американские власти назвали требование «несерьезным» и «нереалистичным».

Подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО являются одними из условий России для мирного урегулирования конфликта, которые назвал президент Владимир Путин в июне 2024 года.