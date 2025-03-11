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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России освободила 12 поселков Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения группировки войск «Север» в Курской области отбили у ВСУ 12 населенных пунктов, сообщило Минобороны России.

В числе освобожденных Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Всего от ВСУ зачистили более 100 квадратных километров региона.

Российская армия также нанесла удары по формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

Lenivec

А называться будет Скайнет )))

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...