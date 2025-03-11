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Минтранс предложил считать самокатчиков водителями

Источник:
Sibnet.ru
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Минтранс подготовил поправки к ПДД, по которым пользователи средств индивидуальной мобильности, включая электрические самокаты, будут квалифицироваться как водители транспортных средств, сообщила пресс-служба ведомства.

В результате самокатчики будут иметь соответствующие обязанности и ответственность. В частности, согласно поправкам водителям самокатов будет запрещено требовать от пешеходов пропускать их, в том числе звуковым сигналом.

Скорость движения средств индивидуальной мобильности планируется ограничить до 10 километров в час при сближении с пешеходами. Кроме этого, движение самокатов будет жестче регулироваться в местах возможного внезапного появления пешеходов.

Поправками предлагается ввести возрастные ограничения на вождение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Сейчас использовать электросамокат разрешено с 14 лет, министерство предлагает поднять планку до 16 лет.

Правила движения для средств индивидуальной мобильности действуют с 1 марта 2023 года. Тогда было введено ограничения скорости движения до 25 километров час и установлен приоритет пешехода над пользователем самоката.

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