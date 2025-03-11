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Названа главная причина вымирания неандертальцев

Источник:
Sibnet.ru
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Череп неандертальца
Череп неандертальца
Фото: Арнаутова Анастасия / CC BY 4.0

Главными факторами вымирания неандертальцев стали географическая изоляция и снижение генетического разнообразия, выяснили французские исследователи. При этом они опровергли популярную теорию, по которой их исчезновение связывали с изменениями климата.

Ученые из университета Марселя решили проверить эту версию. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS One. В своих изысканиях они сосредоточились на периоде 90-50 тысяч лет назад, когда климат был значительно холоднее, а уровень моря ниже современного.

Исследователи реконструировали экосистемы данного периода и проанализировали их пригодность для жизни неандертальцев. Для моделирования использовались пять параметров: рельеф, осадки, температура, сложность перемещения и экологическая емкость территории.

Моделирование показало, что даже после сильных климатических изменений в Европе оставалось много пригодных для неандертальцев территорий. Кроме этого, их стоянки находили в разных климатических зонах, что свидетельствует о высокой адаптации к среде.

Ученые уверены, что ключевыми причинами вымирания стали генетические проблемы из-за близкородственного скрещивания. В результате в популяции выросла доля бесплодных женщин и детей с различными заболеваниями.

Неандертальцы обитали в Европе около 200 тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. На фоне постепенного сокращения численности их ареал обитания заняли современные люди — кроманьонцы.

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