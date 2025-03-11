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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль объяснил смысл масштабного удара дронами по России

Источник:
ТАСС
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Киевский режим, организовав налет дронов на Москву, пытается подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конкретные мирные переговоры пока не ведутся и даже в Саудовской Аравии сейчас «американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам», приводит ТАСС слова Пескова.

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — отметил пресс-секретарь президента России.

Украина нанесла по России крупнейший с начала СВО удар дронами. По данным Минобороны, в ночь на вторник, 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью. 

В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

RS1981

А память то короткая😁😁😁, про Иловайский котел уже не помнит... Да там ещё котлов этих было...