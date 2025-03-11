Кремль объяснил смысл масштабного удара дронами по России

Киевский режим, организовав налет дронов на Москву, пытается подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конкретные мирные переговоры пока не ведутся и даже в Саудовской Аравии сейчас «американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам», приводит ТАСС слова Пескова.

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — отметил пресс-секретарь президента России.

Украина нанесла по России крупнейший с начала СВО удар дронами. По данным Минобороны, в ночь на вторник, 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью.

В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли.