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Саудовский мегаполис будущего превратился в «финансовую дыру»

Источник:
Sibnet.ru
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город The Line
город The Line
Фото: Neom

Строительство гигантского футуристического города The Line в рамках проекта Neom в Саудовской Аравии, инициированное наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, столкнулось с серьезными финансовыми проблемами, выяснили аудиторы консалтинговой фирмы McKinsey.

Прогнозируемая стоимость проекта достигла 8,8 триллиона долларов — это в 25 раз больше годового бюджета Саудовской Аравии, написало издание Wall Street Journal со ссылкой на итоги аудита.

Эксперты выявили «доказательства преднамеренного манипулирования» финансовыми данными со стороны руководства. При этом саудовские чиновники пытались скрыть масштабы расходов на проект.

В попытке показать рентабельность еще не построенного горнолыжного курорта саудовские чиновники искусственно завысили цены на проживание. Например, стоимость номера в «бутик-отеле» увеличилась с 489 до 1866 долларов.

Первая часть проекта на острове Синдала была открыта в октябре 2024 года. Однако флагманский объект, «лежачий» небоскреб длиной 170 километров уже претерпел существенные изменения, его сильно уменьшили.

Курортный город будущего возводится на площади размером с Бельгию, по первоначальному плану его население к 2030 году должно было составить около 1,5 миллиона человек.

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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

Lenivec

А называться будет Скайнет )))

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...