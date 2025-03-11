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Штраф за перевозку детей без автокресел увеличат вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Штраф за отсутствие автокресел увеличат в два раза, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца недели, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Штраф вырастет с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, с 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, со 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц, говорится в законопроекте.

«На этой неделе мы ждем поступления официального отзыва на законопроект от правительства РФ. И далее подаем в Государственную думу. Рассчитываем, что к концу недели проект будет внесен», — цитирует ТАСС Кутепова.

Кабмин поддержал инициативу сенаторов. Но рекомендовал дополнить пояснительную записку информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа.

С 2020 по 2024 год выросло количество аварий с машинами, в которых детей перевозили с нарушениями. В 2020 было зафиксировано 918 таких ДТП, а в 2024 — 959.

С 1 января 2025 года штрафы за наиболее частые нарушения ПДД выросли в полтора раза. 

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