Продажу просроченных и поддельных лекарств сделают невозможной

Продажа лекарств с истекшим сроком годности или медикаментов, оборот которых прекратили, с 1 июня 2025 года станет невозможной, сообщила пресс-служба правительства России.

В России уже работает система мониторинга продажи лекарств, с помощью которой можно также отслеживать их ввод и вывод из оборота. До лета 2025 года систему привяжут к кассовым аппаратам в аптеках.

Это позволит в реальном времени блокировать продажу препарата, если у него истек срок годности или его вывели из оборота. Перед продажей лекарств фармацевтов также обяжут проверять уникальные идентификационные коды, чтобы избежать фальсификации.

Механизм ограничения продажи фальсифицированных и просроченных лекарств появился после поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Они были утверждены президентом Владимиром Путиным в августе 2024 года.