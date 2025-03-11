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Продажу просроченных и поддельных лекарств сделают невозможной

Источник:
Sibnet.ru
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Продажа лекарств с истекшим сроком годности или медикаментов, оборот которых прекратили, с 1 июня 2025 года станет невозможной, сообщила пресс-служба правительства России.

В России уже работает система мониторинга продажи лекарств, с помощью которой можно также отслеживать их ввод и вывод из оборота. До лета 2025 года систему привяжут к кассовым аппаратам в аптеках.

Это позволит в реальном времени блокировать продажу препарата, если у него истек срок годности или его вывели из оборота. Перед продажей лекарств фармацевтов также обяжут проверять уникальные идентификационные коды, чтобы избежать фальсификации.

Механизм ограничения продажи фальсифицированных и просроченных лекарств появился после поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Они были утверждены президентом Владимиром Путиным в августе 2024 года.

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Жизнь #Здоровье #Законы
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

RS1981

А память то короткая😁😁😁, про Иловайский котел уже не помнит... Да там ещё котлов этих было...