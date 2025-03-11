Украина нанесла по России крупнейший с начала СВО удар дронами

Силы ПВО России в ночь на вторник, 11 марта перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Это была самая масштабная атака дронов на российскую территорию с начала СВО.
Нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного урегулирования, отметило агентство Bloomberg.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Киев направил беспилотники на Москву в день визита генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. «Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала она в своем телеграм-канале.
Всего силы ПВО России за ночь и утро сбили 337 беспилотников, в том числе:
- 126 — над территорией Курской области
- 91 — над территорией Московской области
- 38 – над территорией Брянской области;
- 25 – над территорией Белгородской области;
- 22 – над территорией Рязанской области;
- 10 – над территорией Калужской области;
- 8 – над территорией Липецкой области;
- 8 – над территорией Орловской области;
- 6 – над территорией Воронежской области;
- 3 — над территорией Нижегородской области.
В результате атаки погибли два человека: 38-летний и 50-летний мужчины. Они находились на объекте «Мираторга» в Домодедово. «Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с массированной атакой беспилотников, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.